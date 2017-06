THE DEVIL WEARS PRADA a MADBALL Na Mystic Sk8 Cup

První prázdninový víkend zažije skatepark na pražském ostrově Štvanice další z ročníků legendárního mezinárodního skejtového závodu Mystic Sk8 Cup. Akce se tradičně zúčastní nejen domácí špička, ale i široké spektrum zahraničních jezdců světové extratřídy. Neodmyslitelnou součástí bude jako každý rok i bohatý kulturní program. Na své si tak přijdou i ti, kteří nepřestávají lovit hudební zážitky.

Mystic Sk8 Cup se stal za svých 23 let existence nejen historicky nejdéle fungujícím ale i největším skateboardovým závodem v Evropě. Perfektní skatepark, atmosféra závodů i špičkový hudební program každoročně přitahují profesionální skateboardisty z celého světa. Kromě domácí špičky v zastoupení Maxima Habance, Martina Peka či Rišo Turého ze Slovenska, se závodů zúčastní i celá plejáda zahraničních jezdců ze zemí jako například USA, Brazílie, Francie, Kanada či Jihoafrická republika.

Přibližně 150 profesionálních skateboardistů z cca 25 zemí bude závodit od pátku do neděle v disciplínách streetstyle, bowl a best trick, pro dívky je připraven závod v disciplíně streetstyle. Pátek odstartuje předkvalifikací streetstyle pro evropské jezdce. V sobotu se pojede kvalifikace v disciplínách streetstyle a bowl. Finále v obou disciplínách pak proběhne v neděli odpoledne. Závody zakončí disciplína best trick. V té si jezdci ve skateparku vyberou překážku, na které zkouší ty nejnáročnější triky.

Mystic Sk8 Cup nikdy nebyl a nebude čistě skateboardový závod, jeho neméně důležitou součástí je totiž každý rok i bohatý doprovodný program. Ten se bude odehrávat na přilehlé travnaté ploše u břehu Vltavy, kde se tradičně otevře takzvaná Relax zóna, jež nabídne i skvěle ozvučenou hudební stage, kde se bude střídat jedna hvězda za druhou.

Letos se hudební program ponese v poněkud ostřejším rytmu. V pátek vystoupí metalcoreová formace z amerického středozápadu – THE DEVIL WEARS PRADA, v sobotu se ostrov rozhoupe pod taktovkou americké skupiny DELIQUENT HABITS. Závěrečný nedělní koncert bude patřit legendě hardcore punku kapele MADBALL z New Yorku, která vystupuje již téměř 30 let. Na živou stage po desáté hodině večerní naváže DJ stage, kde se bude pařit až do časných ranních hodin.

Kromě hudebního programu mohou návštěvníci vyzkoušet i obratnost prstů ve fingerboardingu, sklouznout se na skimboardu nebo jen ležet v trávě a sledovat na velkoplošné obrazovce živý přenos závodu. K dobré náladě přispěje i ledově namražený Jägermeister, který jako vždy poteče proudem. Samozřejmostí budou také obchody se skateboardovým vybavením a oblečením.

Pokud si chcete užít víkend nabitý zábavou a na vlastní oči vidět ty největší světové skateboardové hvězdy, dorazte v termínu 30.6. – 2.7. na Mystic Sk8 Cup 2017 do skate parku na pražském ostrově Štvanice.