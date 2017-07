THY ART IS MURDER si v novém klipu hrají s ohněm

Australská deathcoreová veličina THY ART IS MURDER slaví návrat vokalisty C.J. McMahona a vydá 18. srpna novinku s názvem „Dear Desolation“. Jako ochutnávku nabízí ohnivé video k písni „The Son of Misery“.

„Cítím jsem nejsilněji za celou dobu, co natáčím desky. Návrat do kapely mně oživil. Chyběli mi kluci, turné a samozřejmě oddaní fanoušci po celém světě, kteří na našich koncertech vždy nechají duši. Tato nová nahrávka nám bude utvářet budoucnost. Odevzdali jsme ji všechno, co jsme mohli. V minulosti jsem byl nejslabším článkem já, ale nyní jsem se postavil znovu na nohy a jsme silnější než kdy jindy. Nic nám nestojí v cestě,“ říká navrátivší se vokalista C.J. McMahon.

„Nenávist, válka, zničení; trilogie cesty, kterou před sebe lidstvo položilo samo. Vložili jsme do nahrávání hodně plánování, kreativity, horu času a týmové práce, a to vše vyvrcholilo v naší asi nejjasnější vizi nazvané ‚Dear Devastation‘,“ doplňuje kytarista Andy Marsh.

Prvního října se australská partička představí ve vší parádě v pražské Nové Chmelnici.