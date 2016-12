TORTHARRY – 25 let mezi nebem a peklem

Letošní Vánoce potěší MetalGate všechny fanoušky kvalitního death metalu a všechny sběratele speciálních edicí metalových titulů. Domácí death metalová stálice TORTHARRY totiž letos slaví 25 let na scéně.

K tomuto významnému jubileu vychází u MetalGate Records reedice kompletní kapelní diskografie nazvaná „25 let mezi nebem a peklem“! Celkem 10 disků v unikátní kazetě formátu A5 obsahuje nejen všechna studiová alba TORTHARRY (celkem osm), ale i všechna raná dema (celkem čtyři) a to včetně jednoho z doby, kdy se kapela ještě nejmenovala TORTHARRY, a které nebylo nikdy předtím oficiálně vydáno! Ale to není vše. V reedici dále najdete brožuru, která obsahuje historii kapely, kompletní diskografii a přehled sestav v jednotlivých obdobích, zajímavosti, které jste možná o TORTHARRY ani netušili, a hlavně raritní fotografie z kapelního archivu. Příslovečnou třešničkou na dortu je pak certifikát podepsaný celou kapelou.

Práce na tomto zatím pravděpodobně nejambicióznějším projektu našeho vydavatelství trvaly zhruba rok, během kterého rané nahrávky podstoupily, vzhledem ke svému stáří, remastering, ladil se celkový formát, vybírala fotopříloha, a tvořila grafika reedice, na níž se podíleli jednak Jaromír „Deather“ Bezruč a jednak Martin „Hadgi“ Stoklosinski. Výsledkem je opravdu unikátní záležitost, která by rozhodně neměla chybět ve vaší sbírce.

Za čtvrtstoletí se dá stihnout ledacos, což je rozhodně případ TORTHARRY. Kromě již zmíněné obsáhlé diskografie, do které se počítají rovněž nejrůznější kompilace a tribute alba, kterých se TORTHARRY účastnili, je na kapelním kontě bezpočet koncertů v klubech i na festivalech, doma i v zahraničí, po boku globálních ikon tohoto žánru (za všechny vzpomeňme na dva koncerty po boku legendárních Death, předskakování neméně ikonické Sepultuře, brazilské turné s Gorgoroth a Belphegor, či vystoupení na Brutal Assault). Samozřejmě také nesmíme zapomenout na spolupořádání stále populárnější domácí metalové veselice MetalGate Czech Death Fest, která bude příští rok v červnu svůj již devátý ročník. Zkrátka, historie TORTHARRY je bohatá a skrze jubilejní reedici ji můžete prožít, po hudební stránce, od úplných začátků až po současnost!