Český projekt TRNY A ŽILETKY vydal letos svoje eponymní promo album jako přílohu k dubnovému Sparku. Po pozitivních a překvapených reakcích na klip „Nevědomí“, dává parta kolem Deseda (DARK GAMBALLE) všanc druhý klip „Jižní Anděl“.

Sestava TRNY A ŽILETKY: Majkl – kytara, basa (DIFFERENT VALUES, ex-DARK GAMBALLE…) Desed – zpěv (DARK GAMBALLE, HELLYUM...) Paull Black – bicí, perkuse (ROUTE TO THE OTHER SIDE, ex-JUMPING DRUMS) Přemek Máčel – host - saxofon