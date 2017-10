U FLESHGOD APOCYLPSE se mění frontman

Italští symfo deathaři FLESHGOD APOCALYPSE sdělili na svém profilu na Facebooku, že jejich řady opouští zpěvák a kytarista Tommaso Ricardi. Jako náhradu nastupuje v předvečer jihoamerického turné původní kapelní frontman a budebník, Francesco Paoli.

Na místo Paoliho usedá David Folchitto (STORMLORD, PROPHILAX) a Fabio Bartoletti (DECEPTIONIST) se postará o hlavní kytaru jako koncertní muzikant. Kapela vydala k události následující prohlášení.

*„Zdravíme přátelé, Není jednoduché o tom mluvit, a tak přejdeme rovnou jádru věci. Asi měsíc zpátky opustil náš zpěvák Tommaso kapelu z osobních důvodů. Náš rozchod nebyl bezbolestný, ale bylo to pro všechny to nejlepší řešení. Pročež jsme si sedli a začali rokovat o možných scénářích dalšího vývoje. Vůle pokračovat na této cestě byla silnější než cokoli jiného. Jelikož poselství FLESHGOD APOCALYPSE jde za hranice muziky, nemohli jsme nechat někoho, kdo už nebyl v kapele od začátku, aby byl naším mluvčím. Jedinou možností byla vrátit se ke kořenům a vzít zpět našeho bubeníka, skladatele, zakladatele a prvního frontmana Francesca Paoliho. Od této chvíle bude, vedle naší drahé sopranistky Veronicy Bordacchini, na pódiu na postu bubeníka David Folchitto a na hlavní kytaře Fabio Bartoletti. FA jsou nyní více soustředění a odhodláni odvádět kvalitní práci, a to více než kdy jindy. Očekávejte nová výpravná představení a zřejmě nejtemnější a nejtvrdší album, jaké jsme kdy nahráli.

Co vás nezabije, to vás posílí.“*