UDO má nového kytaristu a brzy začne nahrávat nové album

Poté, co v únoru odešel z U.D.O. z osobních důvodů kytarista Kasperi Heikkinen, nalezla německá parta poměrně rychle náhradu. Stal se jí Bill Hudson, kytarista známý z předchozí působení v JON OLIVA’S PAIN či CIRCLE II CIRCLE.

„Je nám potěšením oznámit, že pan Bill Hudson z Brazílie se stal novým kytaristou U.D.O./DIRKSCHNEIDER. Bill žije ve Spojených státech, ale před pár týdny navštívil Pulheim, aby se zapojil do procesu psaní písní pro nové album, které začneme brzy nahrávat. Bill se k nám hodí v každém směru a spolu s Andrejem Smirnovem tvoří fantastické kytarové duo. Je zkušený a na pódiu se objevoval s několika známými kapelami, zejména s CIRCLE II CIRLE, JON OLIVA’S PAIN a TSO. Není nutné o jeho schopnostech moc mluvit, přijďte se mrknout na turné a uvidíte sami,“ říká kapela.

„Poté co Kasperi odešel, jsme dostali mnoho nabídek a návrhů od skvělých kytaristů z celého světa. Ve stejnou dobu jsme nabírali rady a doporučení od různých lidí v byznysu a všechny ukazovaly ve stejném směru. A jakmile přijel Bill do Německa, každého okamžitě přesvědčil, že má všechno, co od nového člena požadujeme,“ dodávají.