UNLEASH THE ARCHERS: Kanadský top power metal

Americká parta UNLEASH THE ARCHERS s půvabnou a zvonovým hlasem obdařenou Brittney Slayes čerstvě vydala svou novou desku „Apex“. Kanaďané hrají poctivý power metal a každým albem stoupají výš. V aktuálním čísle jsme „Apex“ recenzovali a vyšla velmi slušně.

„Titulní skladba je nejen poslední skladbou na albu, ale i jako poslední vznikla. Napsali jsme ji v noci předtím, než jsme se odebrali do studia. Bylo to hned, co jsme se usídlili v malém domku na dánském venkově, kde jsme žili během nahrávání. Miluji ten refrén, psala jsem jej majíce na paměti naše fanoušky. Miluji, jak se kytary instrumentálně odpíchnou a dala jsem Andrewovi volnou ruku, aby sypal riff za riffem. Připomíná to trochu ‚Hallowed Be Thy Name‘, což je má nejoblíbenější píseň od MAIDENů. Hráli jsme si i s dynamikou písně, aby to bylo takové shrnutí alba pro posluchače a považuji ji za epilog,“ vysvětluje Brittney.