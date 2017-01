Už jste slyšeli country od Nergala?

Frontman BEHEMOTH dopředu hlásil, že nahrává country album. A co vlastně od projektu ME AND THAT MAN čekat? Harmoniku, bluesový feeling a Satana.

„Napsal jsem hlavní melodii, a pak jsem instinktivně začal zpívat text, šlo to velmi přirozeně, až jsem se do celé písně zcela ponořil. Skladba mě dostává svou energií do končin, které jsem předtím neznal. Sama od sebe však vystavila most mezi dvěma světy, radikální scénou s BEHEMOTH, odkud přicházím a novým obzorem plným stínů a otazníků, “ popisuje Nergal.

ME AND THAT MAN míchá dohromady country, blues a folk s temnou atmosférou, netřeba čekat opečbuřty. A nebyl by to Nergal, aby se v jeho klipu neobjevily nahé holky. Mrkněte na první vypuštěnou melancholickou „My Church Is Black“.

Deska „Songs of Love and Death“ vyjde 24. března. A i Nergalova hlavní kapela ohlásila nové album v roce 2017 navazující na „The Stanist“ z roku 2014.