V Německu populární PYOGENESIS vydávají album

Stylově nelehko uchopitelní Němci PYOGENESIS chystají vydat koncem února čerstvou desku „A Kingdom To Disappear“ u AFM Records. Ačkoli začínali na pomezí deathu a doomu, přes gothic a steampunkovou image se posunuli kamsi do alternativně rockově laděných vod, ačkoli se nebojí do mikrofonu i zagrowlovat. Ujmou se i u nás?