V Praze se poprvé představí nekompromisní ULSECT

Holandská metalová avantgarda představuje další skvělý projekt, který míří premiérově do Prahy: Ulsect! Současní a bývalí členové Dodecahedron, Textures nebo Exivious letos vydali debutové eponymní album plné temných riffů, post-deathmetalové epičnosti a nevyhnutelné agresivity. A to na labelu Season of Mist, známém to rodišti těch nejtemnějších nálad. Pokud oceňujete sofistikovaný metal od Deathspell Omega nebo Gorguts, budete více než spokojení. A jak dodává zine No Clean Singing: „Na poli, které začíná být přeplněno kopírkama, album Ulsect stojí vysoko nad rameny ostatních.“

KEEP ON ROTTING Jedna z kapel na české metalové scéně, která už delší dobu nemusí nikoho o svých kvalitách přesvědčovat. Netrpělivě očekávaný nový materiál je (doufejme) na dosah, mezitím si od litoměřické pětice keep on rottingvedené nezaměnitelným growlem Daniely (The Corona Lantern, Diligence) připomeneme ty nejlepší skladby jejich nabité kariéry.

Vstupné: 170 Kč a více

neděle 22. října 2017, 19:30 Praha, Underdogs EVENT https://www.facebook.com/events/1578039878884234/