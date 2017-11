Vánoční koledu od THE 69 EYES inspirovali RAMONES

Dokonce i helsinští upíři THE 69 EYES slaví Vánoce. Aby vložili do nejkrásnější roční doby trochu černé magie a gotiky, spustí přesně měsíc od Štědrého dne, tedy 24. listopadu, píseň „Christmas In The New York City“.

Video natočil Ville Juurikkala, známý ze spoluprací s HIM, NIGHTWISH, AMORPHIS a právě THE 69 EYES.

„Tohle bude asi poslední věc, kterou jsme ještě nedělali. Takže je to tu, naše vlastní Vánoční písnička. Tohle naše pocta RAMONES a New Yorku, které řadíme mezi naše hlavní zdroje inspirace. Berte to jako poděkování našim fanouškům za další skvělý rok a vězte, že nové album je na cestě!“ říká vokalista Jyrki 69.

Sledujte web Sparku a koledu jistě spatříte.