Black metaloví spoluzakladatelé VENOM INC. spustí přesně za měsíc svůj nový opus „Avé“. Po klipu k písni „Dein Fleisch“ posílají nyní do světa lyric video k „Avé Satanas“. Horns up!

„Tohle je pozdrav od nás vám všem…z našich temných srdcí vašim dobrým černým dušíám…země patří nám a Lucifer kráčí s námi. Zdravíme naše mistra, zdravíme našeho Pána! Představujeme vám…AVE SATANAS! Vítejte v pekle synové (a dcery) Satanovi!“ komentuje píseň bubeník Tony „Demoliton Man“ Dolan.