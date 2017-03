Vesmír nekonečna…

V tomto roce si legenda DEEP PURPLE připomene 50 let od svého narození… ufff. No, je to opravdu síla. Už půl století obutí v hardrockových botách. Nejdřív stáli u zrodu žánru, jehož se postupně stali hlavními architekty. Jejich sestavou prošla plejáda hudebníků, kteří později měli značný vliv na podobu hard rocku, jak jej známe dnes. Změnili život nekonečnému množství muzikantů včetně Larse Ulricha z METALLIKY či členů IRON MAIDEN, kteří na párplovských základech postavili heavymetalový chrám. Na svém jubilejním, dvacátém studiovém albu s úsměvem a lehkostí přeměnili všechny své triky v rekapitulaci vlastního odkazu s noblesou sobě vlastní. Obsáhlý rozhovor, který s baskytaristou Rogerem Gloverem vedla Zlatina Jeřábková, vás přenese do světa skutečné žijící legendy. Nastupte tedy do stroje času a nechejte se nést do nekonečna. Karel Balčirák