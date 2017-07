Vesmírní poutníci EXECRATION mají venku album

Norská death metalová vesmírná loď s názvem EXECRATION se vydává na svou další cestu do hlubin univerza. Na „Return To The Void“ najdete pulzující, ale i přemýšlivý death metal. Novinka „Hammer Of Vulcan“ je nyní k dispozici.

Tematicky nás album zavádí do prostředí vnějšího vesmíru, do světa snů a filozofování o podstatě času a prostoru. Na albu je celkově devět písní, z čehož jsou dvě instrumentální, a jsou protkány mystérii universa, jak textově, tak i hudebně. Téma jen podporuje zdařilý cover od Zbigniewa M. Bielaka.