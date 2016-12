Vyhlášení výsledků nejlepšího alba 2016

Minulý týden jsme vám dali možnost hlasovat o TOP 50 alb roku 2016. Vybírat jste mohli z redaktorského TOP 50 a nyní je vidět, jak moc se vaše hodnocení liší s redakčním.

První místo je v obou případech stejné, TESTAMENT očividně natočili silnou desku, která zabodovala jak u redaktorů, tak i vás čtenářů. Druhé ROTTING CHRIST vybrané redaktory, však převálcovala AVANTASIA a třeba SABATON si také výrazně polepšili. Srovnejte sami.

Čtenářský výběr: 1. TESTAMENT Brotherhood Of The Snake (199) 2. AVANTASIA Ghostlights (189) 3. MEGADETH Dystopia (187) 4. AMON AMARTH Jomsviking (153) 5. SABATON The Last Stand (136) 6. ANTHRAX For All Kings (102) 7. KORN The Serenity Of Suffering (95) 8. EPICA The Holographic Principle (88) 9. GOJIRA Magma (87) 10. ROTTING CHRIST Rituals (84) 11. PRIMAL FEAR Rulebreaker (79) 12. DEATH ANGEL The Evil Divide (71) 13. SODOM Decision Day (70) 14. ABBATH Abbath (66) 15. VADER The Empire (50) 16. DESTRUCTION Under Attack (50) 17. DARK TRANQUILLITY Atoma (46) 18. MASTER’S HAMMER Formulæ (44) 19. FLOTSAM AND JETSAM Flotsam And Jetsam (42) 20. METAL CHURCH XI (35) 21. OPETH Sorceress (35) 22. DEVIN TOWNSEND PROJECT Transcendence (34) 23. NERVOSA Agony (30) 24. SUICIDAL TENDENCIES World Gone Mad (29) 25. INSOMNIUM Winter’s Gate (25) 25. HATEBREED The Concrete Confessional (25) 27. VEKTOR Terminal Redux (24) 27. IHSAHN Arktis (24) 27. EXUMER The Raging Tides (24) 30. MALIGNANT TUMOUR Metallist (23) 30. MESHUGGAH The Violent Sleep Of Reason (23) 32. HEAVEN SHALL BURN Wanderer (22) 33. BLUES PILLS Lady In Gold (21) 34. ANAAL NATHRAKH The Whole Of The Law (15) 35. WARDRUNA Runaljod Ragnarok (13) 35. FLESHGOD APOCALYPSE King (13) 37. ENTOMBED A.D. Dead Dawn (12) 37. THE DILLINGER ESCAPE PLAN Dissociation (12) 39. ROB ZOMBIE The Electric Warlock Acid Witch Satanic (11) 39. VENOMOUS CONCEPT Kick Me Silly (11) 41. ALCEST Kodama (10) 42. PRONG X – No Absolutes (9) 42. BILLY GIBBONS Perfectamundo (9) 44. NAILS You Will Never Be One Of Us (7) 44. CROWBAR The Serpent Only Lies (7) 44. SARKE Bogefod (7) 47. CASUALTIES OF COOL Casualties Of Cool (5) 48. WITCHCRAFT Nucleus (3) 49. ANCIIENTS Voice Of The Void (2) 50. SKUNK ANANSIE Anarchytecture (0)

Redaktorský výběr:

Uvidíme, jaké albové klenoty přinese rok 2017. Čtěte ve Sparku.