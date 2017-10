Výroční GUTTURAL GORE GRIND MAFIA oznamuje 4 headlinery

Oslavíme 10 let a rozhodli jsme se připravit něco opravdu speciálního a jedinečného! Festival se oficiálně rozrůstá na plnohodnotné dva dny a vše se odehraje v jediném klubu Barrák, takže už o nic nepřijdete!

Letos máme hned 4 headlinery, těšte se na vystoupení** LENG TCH´E** z Belgie, kteří přivezou po letech novou desku, ojedinělý koncert HYMEN HOLOCAUST (Holandsko), dále TEETHGRINDER (Holandsko) a hlavně se přesně po 10 letech do Ostravy vrátí gore legendy JIG-AI!

A to zdaleka není vše! CARNAL DIAFRAGMA oslaví 20 let a bude to nevídaná a jedinečná show. Na prkna, co znamenají podsvětí se pak navrátí po 6 letech MELANCHOLY PESSIMISM. Očekávejte delší set, protože zazní písně z celé diskografie, včetně kultovního debutu „Recompense Of Saints“.

Mezi další potvrzené kapely v tuto chvíli patří: PSYCHONEUROSIS (PL), SPERM OF MANKIND (SK), VAPAHTAJA (FIN), MINCING FURY AND G.C.O.Q.D., BRUTALLY DECEASED, UNBORN SUFFER (PL). Ve finále se můžete těšit na 18 kapel z celé Evropy.

V tradiční tombole letos můžete získat volné vstupy na BRUTAL ASSAULT, FEKAL PARTY, METAL GATE CZECH DEATH FEST, NICE TO EAT YOU DEATH FEST, FLESH PARTY OPEN AIR, ANTINTREND OPEN AIR, SYMBOLIC FEST a mnohem více.

Limitovaná vlna předprodeje za 300 Kč je již vyprodána, v tuto chvíli jsou k dispozici lístky v předprodeji za 399 Kč / 15,50 €.

Aktuální informace vždy na: www.facebook.com/gggmafiafest

Pokud by vás zajímalo, jak probíhal minulý ročník tohoto festivalu střev, masakrů a srandy, sáhněte po dubnovém čísle Sparku.