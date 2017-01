WALLENFYRE: Žádná konformita. Žádný kompromis

Death doomová sebranka WALLENFYRE se odebrala do studia v americkém Salemu, MA, aby nahrála následovníka druhé řadovky „Splinters“. Novinka ponese pochmurně výhružný název „Fear Those Who Fear Him“ a kapela jej nahrává poprvé jako trojčlenná.

George Mackintoshe (vokály, kytara) a Hamishe Glencrosse (kytara a basa) doplňuje na bicí Waltteri Väyrynen. Za produkci opět usedl Kurt Ballou (CONVERGE, NAILS).

„Dvanáct písní. Žádné samply. Žádné triggery. Žádné kecy. Dostanete nahulené zesilovače, zběsilé bicí a neurvalé vokály plivající nenávist a jed. Syrovou upřímnou brutalitu. Žádná konformita. Žádný kompromis. Vražedná noční můra zvracející jedovatou žluč do pokřiveného světa. Tak to mám rád,“ říká o nové desce George Mackintosh.

Připomeňme si jejich předchozí album s touto veselou písní, než v létě vyjde „Fear Those Who Fear Him“.