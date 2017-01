WARBRINGER: duchové na zdech Hirošimy

Thrashující partička WARBRINGER pustila první mazec z chystané „Woe to the Vanquished“, která vyjde koncem března. Uvolněná píseň „Silhouettes“ hovoří o atomové anihilici lidské duše, zbytečnému zbrojení a chmurné budoucnosti. Využijte zbývající čas a žijte na sto pět procent.

Zpěvák John Kevill vysvětluje význam písně „Silhouettes“. „Je to otvírák alba, je to sypačka a drtí, chtěli otevřít s čirou anihilací. Text i ten riff šílenství jsem nosil v hlavě od roku 2014 a jsem velice rád, že je z něj nyní plnohodnotný song.“

„Idea pro tento song vznikla z jednoho obzvláště mrazivého detailu, který našli v Hirošimě a Nagasaki, když atomové bomby vypařili naráz těla všech těch lidí a ta těla se obtiskla do zdí a země, kde se právě nacházela. Masakr. Říkal jsem si, co kdyby zůstaly ty mrtvé duše uvězněny v oněch stínech?“

„Já to vidím takto, pokud budeme nadále financovat zbraňové systémy (vygooglete si Satan-2) a naše vedení bude na sestupné trajektorii, kam zatím směřuje, pak to nejsou vhodné ingredience na příznivý vývoj. Pamatujte, jde jen o jednu chybu a všechno, co kdy lidstvo vyrobilo, postavilo, namalovalo, nahrálo, vytvořilo, čeho dosáhlo, zmizí v jednom oslepujícím záblesku. Takže šťastný Nový rok a užijte si zbývající čas a kurva pořádně pařte!“