WINTERSUN oznámili novou desku

Mistři melodeathových symfonií z Finska zahltí Evropu sněhem a bouří téměř pět let po jejich silném albu „Time I“. Třetí řadová deska zatím nenese žádné jméno, ale mozek kapely Jari Mäenpää slibuje nové album již tento rok.

„Rok 2017 bude skvělým rokem přátelé. Když jsme řekli, že máme hotovo, neřekli jsme, že máme „Time II“, ale nové album! Nové album je stoprocentně hotové, ačkoli ještě nemá jméno. Bude obsahovat něco nového a jiného, ale minimálně stejně skvělé jako alba předchozí a v některých ohledech ještě lepší. Přes 53 minut kvalitní materiálu značky WINTERSUN (žádná intra) a kulervoucí koncept,“ popisuje kapela novou desku.

„Jméno a seznam skladeb zveřejníme již brzy, stejně jako způsob a čas zveřejnění. Bude to pro všechny nová zkušenost. Ale to není z naší strany vůbec všechno. Ve skutečnosti vás to odfoukne na druhou stranu pokoje, tak si zapněte notifikace naší stránky na FB.“

Poslechněte si téměř dvanáctiminutový opus od WINTERSUN „Time“ z předchozí desky „Time I“. A naživo se na ně můžete těšit v srpnu na festivalu More Than Fest na Slovensku.