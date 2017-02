XPlaylist: hudba týdne od 13. 2. do 19. 2. 2017

Experimentátoři GRAILS přichází se svým šestým LP. „Chalice Hymnal“ vychází po šesti letech od „Deep Politics“ a v mezidobí se zakladatelé Alex Hall a Emil Amos zaměřili na své projekty LILACS & CHAMPAGNE a OM AND HOLY SONS.

ESAZLESA po pauze vydají nový materiál, a to jako dlouhohrající desku. Půjde o první long play nahrávku za celých osm let existence kapely a jmenuje se pro dnešní dobu velmi příznačně – „Společnost psů“. Day After Records ji vydá jako dvojalbum společně s CD. Release párty se konají 18. února v plzeňském Divadle Pod lampou společně s DROM a 22. února v pražském Žižkostele s KOVADLINOU. Na obou koncertech se o afterparty postará PROFESOR IKEBARA.

„What Kind of Dystopian Hellhole Is This?“ je osmé LP indie kapely THE UNDERGROUND YOUTH. Očekávejte zádumčivý mix psychedelie, postpunku, berlínské chillwave, gotiky a shoegazu, podávaný s dreampopovou sensibilitou. Celosvětová fanouškovská základna THE UNDERGROUND YOUTH stále roste. Deska o protestu proti bezprostřední hrozbě odporné budoucnosti, tak uvádí LAWRENCE ENGLISH své album „Cruel Optimism“. A techno producent EARTHEN SEA si pro změnu uvařil novou dávku ambientního dubu s názvem „An Act of Love“. Ta byla inspirována vlastní emocinální krizí a objevováním prázdné noční metropole.

Alba na týden 13. 2. - 19. 2. 2017

http://www.xplaylist.cz/album/showWeekAlbums Battle Beast - Bringer of Pain Benighted - Necrobreed Bing & Ruth - No Home of the Mind Cnoc an Tursa - The Forty Five Darkest Hour - Godless Prophets & the Migrant Flora Dutch Uncles - Big Balloon Earthen Sea - An Act of Love Edenbridge - The Great Momentum Einar Stray Orchestra - Dear Bigotry esazlesa - Společnost psů Gloson - Grimen - Art of Propaganda Grails - Chalice Hymnal Lawrence English - Cruel Optimism Marilyn Manson - SAY10 Moiré - No Future Molly Burch - Please Be Mine Mord'A'Stigmata - Hope Mozart's Sister - Field of Love Nikki Lane - Highway Queen Nomadic Rituals - Marking the Day Novella - Change of State PVT - New Spirit Robert Randolph & The Family Band - Got Soul Shock Machine - Shock Machine Son Volt - Notes of Blues Strand of Oaks - Hard Love The Courtneys - II The Orwells - Terrible Human Beings The Underground Youth - What Kind of Dystopian Hellhole Is This? Xibalba - Diablo, Con Amor... Adios.

