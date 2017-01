XPlaylist: hudba týdne od 16. 1. do 22. 1. 2017

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. Indie emaři a emařka JOAN OF ARC vydávají po pěti letech album “He's Got the Whole This Land is Your Land in His Hands”. V podivném videu k singlu “This Must be the Placenta” hraje frontmana Tima jeho bratr Mike (který JOAN OF ARC zakládal a nyní působí v kapelách AMERICAN FOOTBALLa OWEN). Pokud se budete 11. února náhodou nacházet v Londýně, nenechte si oba bratry ujít na společném koncertě JOAN OF ARC a AMERICAN FOOTBALL v O2 Shepherd´s Bush Empire.

Ofiny přes oči načesat, altrockoví veteráni AFI hlásí po napínavé sérii teaserů novinku. Desátá deska AFI „The Blood Album“ byla natočena v Megawatt Studios a koprodukována Mattem Hydem (DEFTONES, SLIPKNOT).

Synthpopový projekt AUSTRA se vrací s albem „Future Politics“, které obsahuje návykové melodie o utopické budoucnosti. Elektronické beaty jsou doplněny o vybuzené melodie a zranitelné vokály. V titulní skladbě vybízí Katie Stelmanis k akci zprávou, že apokalypse je možné se vyhnout. Videoklip je o lámání paradigmat a o tom, jak by svět vypadal, kdyby byly naše hodnoty transformovány: místo velebení práce bychom oslavovali třeba akt nicnedělání a sdílení společného stavu euforie.

Indie rockeři FOXYGEN nahráli novinku „Hang“ za pomoci čtyřicetičlenného symfonického orchestru, zatímco ambient indie v podání PIANO MAGIC rozjíždí postrockové vibrace na desce „Closure“. A další indiečka: londýnští THE PROPER ORNAMENTS lezou do „Foxhole“, což je název jejich druhé desky. O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.

Alba na týden 16. 1. - 22. 1. 2017

Alba na týden 16. 1. - 22. 1. 2017

http://www.xplaylist.cz/album/showWeekAlbums AFI - AFI (The Blood Album) As It Is - okay. Austra - Future Politics Avec le soleil sortant de sa bouche - Pas Pire Pop, I Love You So Much Boliden - Surfaces Coldharbourstores - Wilderness Dot Hacker - N°3 Emilíana Torrini / Kid Koala - Music to Draw to: Satellite Emptiness - Not for Music Firewind - Immortals Foxygen - Hang Heat - Overnight Cherry Glazerr - Apocalipstick Impalers - Styx Demon: The Master of Death Infernal Angels - Ars Goetia Joan of Arc - He's Got the Whole This Land Is Your Land in His Hands Loyle Carner - Yesterday's Gone Menace Beach - Lemon Memory Mick Harvey - Intoxicated Women Once Human - Evolution Piano Magic - Closure Shintaro Sakamoto - Love If Possible Shy Girls - Salt Starset - Vessels Sunterra - Reborn The Flight of Sleipnir - Skadi The Proper Ornaments – Foxhole Throwing Snow - Embers Tim Cohen - Luck Man Uniform - Wake in Fright Vitalic - Voyager White Ward - Futility Report William Basinski - A Shadow in Time Wound - Engrained

