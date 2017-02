XPlaylist: hudba týdne od 20. 2. do 26. 2. 2017

Psychrockoví veteráni BARDO POND jsou na scéně více než pětadvacet let a tento týden vydávají novinku Under the Pines, na které mísí kytarovou sílu DINOSAUR JR. s grandiozitou BLACK MOUNTAIN. Třešničkou na dortu pak je kouzelný vokál Isobel Sollenbergové, který vás vyšle na jízdu po nebesích. Na letošní rok si KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD nachystali hned pět desek. První z nich je „Flying Microtonal Banana“, vtipná psychedelie odkazující osobitým způsobem na 60. léta minulého století. Dobrý kluci australský na ní experimentují s mikrotonálními nástroji a tureckým rohem zvaným zurna.

Posthardcoreoví noisaři PISSED JEANS si nachytali novinku „Why Love Now“, kterou produkovala Lydia Lunch a Arthur Rizk. Dle tiskového prohlášení se deska zaměřuje na světské nepohodlí moderního života. Od fetiš webových kamer po dodávky kancelářských potřeb.

Album „Don't Get Lost“ od THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE bylo natočeno v Berlíně v období mezi březnem a říjnem 2016 a je jejich šestnácté dlouhohrající. Hostuje zde Emil Nikolaisen z norské skupiny SERENA-MANEESH a Pete Fraser (THE POGUES, NEW YOUNG PONY CLUB) na saxofon. Vokály přispěl Tim Burgess z THE CHARLATANS, TESS PARKS A SHAUN RIVERS. Smícháním shoegaze s psychedelickým zvukem se vytvořila nová dynamika s experimentálními zvraty. Abnormálně plodný producent John Congleton (ST. VINCENT, CLOUD NOTHINGS) dal dohromady album plné hvězd ze SWANS a DEERHOOF. Od deseti skladeb XIU XIU pod názvem „Forget“ čekejte klasický synthpop i rock´n´roll. Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len.

Alba na týden 20. 2. - 26. 2. 2017

All Them Witches - Sleeping Through the War Antropomorphia - Sermon ov Wrath Aseethe - Hopes of Failure Axxis - Retrolution Bardo Pond - Under the Pines Bloodbound - War of Dragons Crystal Fairy - Crystal Fairy Ex Deo - The Immortal Wars Fjoergyn - Lvcifer es Hark - Machinations Hippo Campus - Landmark Immolation - Atonement Justin Carter - The Leaves Fall King Gizzard & the Lizard Wizard - Flying Microtonal Banana Kingdom - Tears in the Club Leif Vollebekk - Twin Solitude Little Big Town - The Breaker Los Campesinos! - Sick Scenes Marche Funèbre - Into the Arms of Darkness NE-HI - Offers Nordjevel - Krigsmakt Persefone - Aathma Pissed Jeans - Why Love Now Power Trip - Nightmare Logic Pyogenesis - A Kingdom to Disappear Rhiannon Giddens - Freedom Highway Sanctuary - Inception Sinister - Syncretism Six Feet Under - Torment Skogen - Eld (Re-Issue) Steel Panther - Lower the Bar Stormzy - Gang Signs & Prayer Summer Moon - With You Tonight The Brian Jonestown Massacre - Don't Get Lost The Feelies - In Between The Pigeon Detectives - Broken Glances TrollfesT - Helluva Xiu Xiu - Forget

