XPlaylist: hudba týdne od 20. 3. do 26. 3. 2017

Studený marec, mokrý máj – bude humno ako raj. Psychedeličtí veteráni BARDO POND jsou na scéně už pětadvacet let a na novince „Under the Pines“ mixují kytarovou sludgeovou sílu DINOSAUR JR. s ledovou grandiozitou BLACK MOUNTAIN. Spolu s vokálem Isobel Sollenbergerové je to pozoruhodně podmanivé.

Po dlouhých šestnácti letech se v loňském roce dala Cristina Martinez dohromady s Jonem Spencerem (profesně, jinak jsou manželé), aby jako BOSS HOG dali vzniknout nejdříve singlu „Wichita Grey“, EP „Brood Star“ a nyní i plnohodnotné desce „Brood X“. Punk/bluesová legenda z New Yorku zahrála několik koncertů už v roce 2008 a její existenci Cristina přirovnává k cyklickému životu cikád, které jsou slyšet i na „Brood X“. Další navrátilci jsou THE JESUS AND MARY CHAIN. Tito noise-popoví alchymisti složili po osmnácti letech materiál na novinku „Damage And Joy“ (recenzi, stejně jako rozhovor s Jimem Reidem hledejte v dubnovém magazínu Full Moon.)

Phil Elverum aka MOUNT EERIE napsal a nahrál hudbu pro svůj aktuální počin „A Crow Looked at Me“ ve stejné místnosti, ve které loni v létě zemřela na rakovinu jeho žena, umělkyně Geneviève Castrée. Použil i její hudební nástroje a inspirací pro skládání mu byli mimo jiné Sun Kil Moon a Joanne Kryger. Doommetalová banda PALLBEARER uveřejní tento týden čerstvou nadílku tmy a chmurné reality na novince „Heartless“. Je to první nahrávka, kterou jim pro Evropu zaštiťuje label Nuclear Blast a kapela proto doufá v příval nových fanoušků. To čtveřice amerických indie rockerů ARBOURETUM vydává své šesté studiové album s názvem „Song of the Rose“, které produkoval Steve Wright a mixoval Kyle Spence (Kurt Vile, Harvey Milk). Kalné, folkově zabarvené semiimprovizační jamy jsou stále aktuální i po patnácti letech. Na Kazimíra pohoda – na brambory úroda.

Alba na týden 20. 3. - 26. 3. 2017

Arbouretum - Song of the Rose Bardo Pond - Under the Pines Boss Hog - Brood X Craig Finn - We All Want the Same Things Creeper - Eternity, In Your Arms Dark Tranquillity - The Absolute HVOB - Silk James Blunt - The Afterlove Jesus and Mary Chain - Damage And Joy Mount Eerie - A Crow Looked at Me Pallbearer - Heartless Soulwax - FROM DEEWEE Take That - Wonderland The Residents - The Ghost of Hope

