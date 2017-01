XPlaylist: hudba týdne od 23. 1. do 29. 1. 2017

Na svatého Pavla pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje.

Americký indie posthardcore CLOUD NOTHINGS se po třech letech od „Here and Nowhere Else“ hlásí s novinkou „Life Without Sound“, kterou produkoval John Goodmanson (SLEATER-KINNEY, DEATH CAB FOR CUTIE) a natočena byla loni v El Pasu. Frontman Dylan Baldi popisuje, že „Life Without Sound“ je o nalezení místa v životě, a doufá, že bude pro současné i budoucí fanoušky inspirativní. Dvouměsíční světové turné se nám ale tentokrát vyhne, nejbližší zastávky jsou Berlín a Mnichov.

Dlouho očekávané album od indie noiserockových JAPANDROIDS je konečně tu. „Near to the Wild Heart of Life“ se údajně v některých ohledech blíží ke stylu nahrávání první desky. Kapela se vzdala všech pravidel, které vedly ke zvuku, jaký mají po dobu trvání své dosavadní kariéry, a tím pádem mohli zkusit cokoliv nového. Zároveň je ale ovlivnila tvorba Toma Waitse a Townese Van Zandta.

V Londýně usazení prog metalisti CODE vydávají u Agonia Records EP s názvem „Lost Signal“. V létě roku 2015 experimentovali ve studiu se svými staršími písničkami z předchozích čtyř alb a výsledkem je právě „Lost Signal“. Tři sklady z alba „Mut“ jsou podány metalověji, zatímco další písně z prvních tří alb jemněji, a výsledkem je pomyslný most mezi styly. Poprocková mašinka TRAIN o sobě letos dává vědět osmým albem „A Girl a Bottle a Boat“, u jehož natáčení si kapela užila spoustu zábavy. V refrénu skladby „Play that Song“ můžete poznat melodii „Heart and Soul“ (standard z roku 1938), která se proslavila v bijáku Big, kde na ni Tom Hanks a Robert Loggia tančí na obřích klávesách. Své deváté album pojmenoval garage noise rocker TY SEGALL stejně jako svůj debut z roku 2008: „Ty Segall“. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.

Alba na týden 23. 1. - 29. 1. 2017

Acranius - Reign of Terror Annihilator - Triple Threat Au Champ des Morts - Dans la joie Beheaded - Beast Incarnate Boris the Blade - Warpath Chrome Molly - Hoodoo Voodoo Cloud Nothings - Life Without Sound Code - Lost Signal Deathless Legacy - Dance with Devils Decrepit Cadaver - Vórtice a lo macabro Deserted Fear - Dead Shores Rising Diablerie - The Catalyst Vol. 1: Control Ekpyrosis - Asphyxiating Devotion Glare of the Sun - Soil Hour of Penance - Cast the First Stone Japandroids - Near to the Wild Heart of Life Julie Byrne - Not Even Happiness Kreator - Gods of Violence Krokus - Big Rocks Lo-Pan - In Tensions P.O.S - Chill, Dummy The Great Old Ones - EOD: A Tale of Dark Legacy The Murder of My Sweet - Echoes of the Aftermath Tift Merritt - Stitch of the World Train - A Girl a Bottle a Boat Ty Segall - Ty Segall Weltesser - Crestfallen Xandria - Theater of Dimensions

