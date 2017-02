XPlaylist: hudba týdne od 27. 2. do 5. 3. 2017

Vidíš v marci chlapa nahatého, volíš vidieť vlka chlpatého. První desku po pěti letech vydává nestárnoucí kráska Nelly Furtado a nese název „The Ride“. Fanoušci čekající na popovou odyseu se ale musí tentokrát porozhlédnout jinde, protože produkci si vzal pod svá křídla (kdo jiný než...) John Congleton (např. ST. VINCENT) a sama Nelly album popisuje jako moderní pop alternativu. Zdá se, že se bude jednat o zlatou střední cestu mezi jejím debutem „Whoa Nelly!“ (kterého se celosvětově prodalo sedm milionů) a rádiovými pop hity, které přišly po něm.

Postrockeři JUNIUS se i bez kytaristy Michaela Repasche vydali s producentem Willem Benoitem (CASPIAN, ROSETTA) do studia. Vokály i všechny nástroje kromě bicích nahrál sám Joseph E. Martinez a výsledkem je počin „Eternal Rituals for the Accretion of Light“.

GRANDADDY se dali znovu dohromady v roce 2012, ale na nové skladby museli fanoušci čekat jedenáct let. Tento týden jich hned dvanáct vychází na albu Last Place. Indie pop projekt WHY? má novinku „Moh Lhean“ a nechybí na ní meditativní drone roztříštěných kytar, bonga a tamburíny. A kudrnatí psychrockeři TEMPLES stvořili „Volcano“ tři roky po „Sun Structures“. Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.

Alba na týden 27. 2. - 5. 3. 2017

Blaze Bayley - Endure and Survive Dia Frampton - Bruises Doomocracy - Visions & Creatures of Imagination Dread Sovereign - For Doom the Bell Tolls Formation - Look at the Powerful People Fleshdoll - Hearts of Darkness G.O.O.D. Music - Cruel Winter Gorephilia - Severed Monolith Goya - Harvester of Bongloads Grandaddy - Last Place Impaled Nazarene - Morbid Fate Junius - Eternal Rituals for the Accretion of Light Lux Perpetua - The Curse of the Iron King Majesty - Rebels MotherSloth - Moon Omen Nelly Furtado - The Ride Sleaford Mods - ENGLiSH TAPAS Sun Kil Moon - Common As Light And Love Are Red Valleys Of Blood Temples - Volcano The Magnetic Fields - 50 Song Memoir Why? - Moh Lhean Within the Ruins - Halfway Human Wolfheart - Tyhjyys Zak Abel - Only When We're Naked

