XPlaylist: hudba týdne od 27. 3. do 2. 4. 2017

Písničkářka AIMEE MANN své melancholické pověsti s grácií a přesvědčením na novince „Mental Illness“, první dlouhohrající nahrávce od „Charmer“ (2012). Sama autorka tvrdí, že se jedná o její nejsmutnější, nejpomalejší a povětšinou akustické album a inspirací jí byly její oblíbená folk-rocková elpíčka z šedesátých a sedmdesátých let. Na „Mental Illness“ hostuje Ted Leo, se kterým Mann spolupracovala už na projektu BOTH v roce 2014, a zahraje s ní i několik koncertů na americkém turné jako back vokalista.

Hardcorová sebranka BODY COUNT v čele s frontmanem, hiphopovou legendou, hercem a režisérem Ice-T vydává dlouho očekávané šesté album „Bloodlust“. U nahrávání nemohli chybět Max Cavalera, Dave Mustaine a u nás nechvalně známý Randy Blythe. Těšit se můžeme i na covery písniček „Postmortem“ a „Raining Blood“ od SLAYER.

Následovníka Tales of Us (2013) se rozhodlo zplodit temné elektropopové duo GOLDFRAPP za účasti Johna Congletona (St. Vincent, Wild Beasts) a Haxana Cloaka (Björk). V písních Silver Eye očekávejte abstraktní kytarové textury a na obalu vulkány z Kanárů.

Sedmičku si v diskografii metalových MASTODON vyslouží aktuální nahrávka „Emperor of Sand“, se kterou se vrátili k producentovi Brendanu O´Brianovi. V rozhovoru pro Rolling Stone mluvil bubeník, zpěvák a textař Brann Dailor v souvislosti o tématu alba o životu, smrti, čase, nemoci a zkáze. Jedná se o příběh muže, kterému je udělen trest smrti, putuje vyprahlou pustinou a na konci zároveň umírá, i je zachráněn. Celé je to ve skutečnosti o rakovině.

Na poslední březnový den jazz-funkoví JAMIROQUAI oznámili osmou řadovou desku nazvanou „Automaton“, na kterou už fanoušci této britské skupiny čekají téměř sedm let. Kromě vydání nového alba Jamiroquai vyjedou na turné a zahrajou i v České republice. Skupina s charismatickým lídrem Jay Kayem uzavře letošní ročník Colours of Ostrava a dle ohlášených měst bude Ostrava jedinou zastávkou v širším regionu.

Kto v marci blchu nezabije, môže v lete spokojne spať.

Alba na týden 27. 3. - 2. 4. 2017

http://www.xplaylist.cz/album/showWeekAlbums Act of God - Deception of Freedom Aimee Mann - Mental Illness Bob Dylan - Triplicate Body Count - Bloodlust Goldfrapp - Silver Eye Chaz Bundick & The Mattson 2 - Star Stuff Invidia - As The Sun Sleeps Jamiroquai - Automaton Julia Holter - In The Same Room Last Leaf Down - Bright Wide Colder Mastodon - Emperor of Sand Me and That Man - Songs of Love and Death Saltland - A Common Truth Swamp Devil - Pioneers Tall Ships - Impressions Wire - Silver/Lead Další aktuální desky a tisíce dalších čekají na vaše hodnocení a komentáře na hudební databázi XPlaylist, dle hesla Fanoušci sobě.

http://www.xplaylist.cz/