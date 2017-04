XPlaylist: hudba týdne od 3. 4. do 9. 4. 2017

Synthpopové trio FUTURE ISLANDS si vypůjčili z Blondie na jednu z písní desky The Far Field zpěvačku Debbie Harry, celé dílo se pak zrodilo pod dozorem producenta Johna Congletona (Sleater-Kinney, David Byrne atd.) v Los Angeles. Jak to asi celé dopadne?

Plodní italští experimentátoři ZU odhalí první březnový týden novinku Jhator (v tibetštině "dávat almužny ptákům"), která je mimo jiné inspirovaná tibetskými pohřby a starověkými egyptskými texty. Kapela se údajně snažila vyjádřit život, krásu a tajemství a zaostřit úhel pohledu jiným směrem než tím prozápadním. Výsledkem je album, které by mohlo být začátkem nové hudební éry Zu, ale může se stát, že to bude ojedinělý počin, pouze zachycující momentální náladu, u nich člověk nikdy neví... Zeptat se jich můžete 17. dubna v brněnském Kabinetu múz aneb Velikonoce, jaké jste ještě nezažili.

Temní Norové ULVER si desku The Assassination of Julius Caesar natočili i produkují sami, mixu se ujal legendární producent Martin "Youth" Glover a Michael Rendall a jedná se o jejich první studiovou nahrávku od Wars of the Roses (2011). Této desce Full Moon věří tak, že ji věnoval hned dvě recenzní stránky v dubnovém čísle.

Londýnský producent SLUGABED je po čtyřech letech ticha zpátky s novinkou Inherit the Earth. Je doporučeno očekávat neočekávané. Binge & Purgatory od hardcorových DEEZ NUTS produkoval Andrew Neufeld (Comeback Kid) a zmixoval Pete Rutcho (Parkway Drive). Zajímavý je i unikátní artwork alba. Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny.

Alba na týden 3. 4. - 9. 4. 2017

Alexandra Savior - Belladonna Of Sadness Arca - Arca Clark / Chris Clark - Death Peak Deep Purple - inFinite Deez Nuts - Binge & Purgatory Diet Cig - Swear I'm Good At This Future Islands - The Far Field Slugabed - Inherit the Earth The Big Moon - Love In The 4th Dimension Ulver - The Assassination of Julius Caesar Zu - Jhator

