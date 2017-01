XPlaylist: hudba týdne od 30. 1. do 5. 2. 2017

Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout. Uctívaní australští indie punkáči DUNE RATS oznamují vydání druhého alba „The Kids Will Know It’s Bullshit“. Většina skladeb byla složena v plážových chatrčích po celém východním pobřeží Austrálie, nahrána v Head Gap Studios v Melbourne a producentem je Zac Carper z FIDLAR. Ve videoklipu k písničce „Scott Green“ bere kapela diváka na „vyber si vlastní dobrodružství” výlet skrz pokoje na divokém večírku. Pokud chcete vědět, kdo je Scott Green a nedošel vám tenhle zhulený vtip, navštivte jejich facebookové stránky.

Bluesman DUKE GARWOOD vydává 3. února (dva roky po desce „Heavy Love“) novinku Garden of Ashes. Krásná apokalyptická milostná hudba, která se neskrývá před realitou, ale posluchači se díky ní můžou na chvíli skrýt před tím vším, co se děje kolem. Psychrockerské MOON DUO z Portlandu přichází s novou deskou „Occult Architecture“, Vol. 1. Dle kapely se toto i následující koncepční album týká myšlenky skrytých okultních vzorů v našem světě a zaměřuje se na temnější části zvuku kapely.

Nové EP psychedelického kvintetu THE BESNARD LAKES má název „The Besnard Lakes Are The Divine Wind“. Očekávejte střední tempo, pokřivené atmosférické ruchy, tlusté vrstvy kytar a složité perkuse bobtnající pod posvátnými vokály Olgy Goreas. ELBOW, držitelé ceny Mercury, jsou zpět na scéně se svou sedmou studiovkou „Little Fictions“. Frontman Guy Garvey popisuje její zvuk jako velmi robustní a tematicky se „Little Fictions“ pohybuje mezi obavami o svět a zamilovaností. Je to také první deska, na které není přítomen bubeník Richard Jupp, který opustil kapelu po pětadvaceti letech a nyní se věnuje vlastním projektům. Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka od biče smočil, čekají dlouhý len.

Alba na týden 30. 1. - 5. 2. 2017

