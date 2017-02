XPlaylist: hudba týdne od 6. 2. do 12. 2. 2017

Kompletní kolekci demo nahrávek CYNIC si můžete pořídit již od 10. února. V „Uroboric Forms“ se ukrývají legendární „Demo 1988“, „Refections of a Dying World“ (1989), „Demo 1990“ a „Demo 1991“ a dohromady ukazují vývoj CYNIC od syrového undergroundového death/trash metalu k technicky progresivnímu death stylu, který si přisvojili od alba „Focus“. Více než 56 minut hudby, všechny texty, kupa fotek, rozhovor a samozřejmě krásný artwork od Manuela Tinnemanse plus remasterovaný zvuk od Patricka W. Engela (ICED EARTH, TIAMAT), co víc si přát? Ano, bonusy. Těmi jsou dvě dosud nevydané písničky „Uroboric Forms“ a „The Eagle Nature“ na samostatném 7" singlu.

Po vydání úspěšného alba „De doden hebben“ vydávají postblackmetalisté WIEGEDOOD monstrózní pokračování „De doden hebben II“ a v rámci evropského turné vystoupí 7. února v pražském Klubu 007 Strahov a předskakovat jim bude moravský sludge NIKANDER.

Jak používat digitální metody ke zvukovému zobrazení přírody předvádí posluchačům indiepopový projekt TEEN DAZE na „Themes for Dying Earth“. TINARIWEN jsou tuarežská kapela a na novince „Elwan“ (v překladu sloni) jim hostují Kurt Vile, Mark Lenegan (ex-SCREAMING TREES), Alain Johannes (ex-QUEENS OF THE STONE AGE) a Matt Sweeney. Ale tahákem zůstávají TINARIWEN sami o sobě, s vířící kytarou a rytmem inspirovaným chůzí velbloudů. Co závěrem? Legendární trasheři OVERKILL vydávají nové studiové album nazvané „The Grinding Wheel“. Jestli v únoru se mušky mlely, zjara rády umírají včely.

Alba na týden 6. 2. - 12. 2. 2017

Aeternam - Ruins of Empires Cynic - Uroboric Forms Deivos - Endemic Divine Dua Lipa - Dua Lipa Hand Habits - Wildly Idle (Humble Before the Void) Janove - Artisten & Marlene Jesca Hoop - Memories Are Now Lowly - Heba Mors Principium Est - Embers of a Dying World Mutiny Within - Origins Nidingr - The High Heat Licks Against Heaven Overkill - The Grinding Wheel Sallie Ford - Soul Sick Sinkane - Live & Livin' It Tall Ships - Impressions Teen Daze - Themes for Dying Earth The Sadies - Northern Passages Thormesis - Trümmerfarben Tinariwen – Elwan Vermont - II Wiegedood - De doden hebben II

