XPlaylist: hudba týdne od 6. 3. do 12. 3. 2017

Milovníky folk popu jistě potěší nový přírůstek do diskografie Laury Marling, který následuje po loňském naštvaném elektrickém „Short Movie. Semper Femina“ smazává hranice genderu, a ač byla Laurou původně psána o ženě jako takové, postupem času zjistila, že ji píše sama o sobě. Strhující videoklip je její režijní debut plný latexu.

Alynda Segarra už deset let uveřejňuje svou tvorbu jako HURRAY FOR THE RIFF RAFF, ale ještě nikdy tak sebejistě jako na novince „The Navigator“. Ambiciózní album sleduje její život od dětství v Bronxu až po současnost. Posthardcoroví HANDS mají stále co říct, a proto jsou zpět s EP „New Heaven/New Earth“, které je poselstvím naděje a solidarity v čase zoufalství a nejednoty. HYENAS je čtyřčlená banda z Německa a u Pelagic Records jim tento týden vychází nový počin s názvem „Deadweights“. Čekejte mix posthardcoru, sludge a metalu. ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER z Melbourne debutují na vydavatelství Sub Pop podle názvu i obalu hipsterskou indie deskou „The French Press“.

Alba na týden 6. 3. - 12. 3. 2017

Circa Waves - Different Creatures Damnation Plan - Reality Illusion Evocation - The Shadow Archetype Greg Graffin - Millport Hands - New Heaven / New Earth Hater - You Tried Havok - Conformicide Hurray for the Riff Raff - The Navigator Hyenas - Deadweights In Vein - Resurrect Laura Marling - Semper Femina Lock Up - Demonization Oceanwake - Earthen Rolling Blackouts Coastal Fever - The French Press Tennis - Yours Conditionally

