Z dvanáctiúhelníku DODECAHEDRON se točí hlava

Nizozemští dark metalisté s přesahy kamsi a ještě někam jinam prezentují světu svou druhou nahrávku z alba „kwintessens“. „Tetrahedron - The Culling of the Unwanted from the Earth” se jmenuje stejně složitě, jako zní.

„Je to první z pěti klíčových kompozic na albu, které se vztahují ke geometrickému tvaru zvanému Platónské těleso. Tyto tvary sloužily jako kompoziční nástroje, zatímco příběh alba pojednává o procesu růstu, osvícení, a nakonec i megalomanie, která vede ke zničující tragédii. Připravte se na vtažení do hlubiny,“ komentuje kapela píseň.