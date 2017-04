Zemřel Paul O’Neill, producent a zakladatel TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

Paul O’Neill, zakladatel a tvůrce rockově divadelního souboru TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA a producent desek SAVATAGE či METAL CHURCH zemřel ve svých 61 letech po chronické nemoci.

Zpráva byla zveřejněna na webu TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA a na Facebooku. „Paul byl náš kamarád a náš vůdce, skutečně kreativní duše a altruista. Je to zásadní a nepopsatelná ztráta pro nás všechny.“ Takto se vyjádřili z TSO.

TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA se zrodila v roce 1996 z popela floridské power metalové kapely SAVATAGE, které O’Neill produkoval řadu desek. Za tři roky začala jezdit turné po světě. Série rockových oper jako například „Christmas Eve And Other Stories“, „The Christmas Attic“ či „The Lost Christmas Eve“ si snadno a rychle získala zástupy příznivců. V současné době se souborem zpívá česká zpěvačka Gabriela Gunčíková.

O’Neill se narodil v New York City a byl druhý celkově z deseti dětí svých rodičů. Svůj talent pro hudbu a literaturu začal rozvíjet už ve svém teenagerském období a jeho první vážná kapela byla progresivně rocková SLOWBURN. Poté, co se SLOWBURN ukončil působení, zůstal v hudebním byznysu a zakotvil u firmy Leber-Krebs, která se zabývá hudebním managementem. Jelikož znal Paul hudební byznys ze strany hudebníka, mohl nyní plně využít své zkušenosti a uplatnit se u firmy, která se starala o kariéry AEROSMITH, SCORPIONS, NEW YORK DOLLS, AC/DC či JOAN JETT.

Posléze se seznámil s Jonem Olivou a produkoval desky SAVATAGE od „Hall Of The Mountain King“ dále, BADLANDS a „Hanging In The Balance“ od METAL CHURCH. S TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA chtěl vytvořit fantastickou ohromující show, která spojí světy rocku a opery. O jeho úspěchu svědčí věhlas TSO.