Ženský kvartet EXIT EDEN vydá album předělávek, první je venku RIHANNA

Projekt čtyř sličných pěvkyň Amandy Somerville, Clémentine Delauney, Mariny La Torraca a Anny Brunner, EXIT EDEN, je velkým lákadlem pro všechny milovníky nejen ženského hlasu, ale i metalových předělávek. EXIT EDEN na albu „Rhapsodies in Black“ předělali 11 popových a jiných skladeb. Co na to říkáte?

Čtyři muzikantky ze čtyř zemí se čtyřmi rozdílnými biografiemi, spojeny světem tvrdé hudby. To jsou EXIT EDEN. Navzdory své hlasové a hudební diverzitě, mají k sobě všechny 4 zpěvačky blízko lidsky a dohromady daly muziku začínající u opery a končící u řízného rocku. Tímto unikátním spojení pak chtějí světu dokázat, že téměř každá klasická píseň se dá předělat do slušného rocku.

Na „Rhapsodies in Black“ pak čekejte RIHANNU, ADELE, DEPECHE MODE a další. A proč si děvčata vybrala pro klip zrovna RIHANNU? „RIHANNA je jedna z hlavních popových hvězd současnosti a neustále balancuje na hranici, že je příliš provokativní, příliš nabubřelá, příliš vulgární, ale přesto si stále zachovává vlastní špetku grácie. To se nám líbí, a proto jsme se pokusili o temnější, řiznější atmosféru. Zrychlené tempo dává skladbě novou energii a roztáčí všechna kola,“ zní od EXIT EDEN.

Pěvecká sestava: Amanda Somerville (KISKE/SOMERVILLE, HDK, TRILIUM) Clémentine Delauney (VISIONS OF ATLANTIS, ex-SERENITY) Marina La Torraca Anna Brunner Ve Sparku jsme samozřejmě desku zaregistroval a již ji pilně a posloucháme ji. Připadá nám…To se dozvíte až v srpnovém čísle.