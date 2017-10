Život na turné CATTLE DECAPITATION – dokument

Americká extrémní parta CATTLE DECAPITATION se rozhodla během tohoto léta natočit krátký dokument z jejich evropského turné. Přes patnáct minut trvající film je plný svérázného humoru, myšlenek jednotlivých členů, ale i každodenních trablí kapely na turné. Velmi svěží!

„Fanoušci se nás už několik let ptají, kdy vydáme video kroniku našich živých vystoupení, vylepšenou o zákulisní materiál. Během nedávného evropského turné se náš kámoš Paul McGuire z Obscenery Films chopil kamery a zachytil naše cestování a střípky každodenního života na turné CATTLE DECAPITATION. Ptá se členů na jejich reflexi cestování a co chystají do budoucna. Výsledkem je zábavný, humorný a informativní dokument, který portrétuje kapelu jako živou entitu a co všechno se děje během času, kdy nestojí na pódiu. Doufáme, že si ho užijete,“ komentuje krátký dokument kytarista Josh Elmore.