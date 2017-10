Znovuzrození ELUVEITIE

S občerstveným kádrem se švýcarští Kelti ELUVEITIE vydávají do dalších bitev, ať už albových, koncertních či životních. Tuto sobotu se předvedli ve Zlíně ve vynikajícím světle, jak nám hlásí naše sparkovská rozvědka.

Dítě Chrigela Glanzmanna vydalo těsně před začátkem turné nový singl a klip s příznačným názvem „Rebirth“.

Nechme nyní promluvit samotného Chrigela Glanzmanna. „Poté, co jsme odehráli mnoho akustických setů a naše aktivita vyvrcholila v ‚Evocation II – Pantheon‘, jsme nyní natěšeni na naší další metalovou desku! Pořád to ale bude nějaký čas trvat, než půjdeme do studia, jelikož chceme uzavřít zatím vynikající ‚Evocation II‘ turné.“

„Ale abychom pro vás a nás zmírnili čekání, dali jsme nedávno dohromady naše nejnovější dítko ‚Rebirth‘. Je to skutečné folk metalové monstrum a jsme na něj velmi pyšní. Jako vždy je píseň plná čisté keltské folkové muziky a má v sobě poklady jako starý irský tradicionál ‚Lads of Lois‘. Ale je tam samozřejmě i drtící nálož metalu!“

„Konceptuálně se píseň a stejně tak i album zabývá filozofickým přístupem ke staré keltské spiritualitě a mytologii. Bereme mytologické obrazy a zamýšlíme se nad nimi z hlediska dnešního každodenního života. A je jedno, jestli žijeme teď nebo před 2000 lety. My si myslíme, že se hluboký význam těchto obrazů nemění. ‚Rebirth‘ se zabývá keltským obrazem ‚kotle znovuzrození‘ a našimi temnými cestami, skrz které se znovu narodíme.“