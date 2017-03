Jako album roku 2016 v kategorii Core volím

Bent Life - Never Asked For Heaven

Swamps – Mentally Improsined

Akani – Through My Darkest Infernal

Nails – You Will Never Be One of Us

Magrudergrind – II

Broken Teeth HC – At Peace Amongst Chaos

Discharge – End Of Days

Harley Flanagan – Cro-Mags

Cancer Spreading – Ghastly Visions

Surra – Tamo Na Merda

Hatebreed – The Concrete Confessional

Sick Of It All – When The Smokes Clears

Carnifex – Slow Death

Ringworm – Snake Church

Acidez – Welcome to 3D Era

Asking Alexandria – The Black

Venemous Concept – Kick Me Silly – VC III

Deluminator – Bult To Kill

Walls Of Jericho - No One Can Save You from Yourself