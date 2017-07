ALMANAC dokončili práce na druhém albu „Kingslayer“, klip točili v Holešově

ALMANAC Viktora Smolskiho se nedávno předvedli na Masters a v neděli 16. 7. točili klip s českou firmou Alfedus. Ten se zjeví v času příštím, v rámci proma na druhé album „Kingslayer“, které vyjde 3. listopadu.

„Náš druhý počin je hotový,“ odhalil kytarista a hlavní mozek Victor Smolski. „‘Kingslayer‘ je logickým nástupcem alba ‚Tsar‘, jen je kompaktnější, více heavy a rychlejší. Naše zkušenosti z živého hraní se otiskly do nahrávání, kapela je semknutější a dobře sladěná. Tuto novou energii v nahrávkách pocítíte. ‚Kingslayer‘ je vycizelované metalové album s mocným zvukem,“ říká Smolski.

O přebal se postaral opět maďarský umělec Gyula Havancsák (ACCEPT, DESTRUCTION, …) a klip k zatím neuvedené písni se natáčel na zámku v Holešově, den po vystoupení kapely na Masters of Rock. Budeme o něm podrobněji informovat příští týden.

Na Masters of Rock představili dvě nové písně živě, „Losing My Mind“ a „Children Of The Sacred Path“. Záznam z koncertu bude součástí bonusového DVD, které vyjde v limitované edici s prvním vydáním „Kingslayer“.