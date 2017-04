Americko-irská hard rocková partička BLACK STAR RIDERS natočila video pro další song z nedávno vydaného „Heavy Fire“. „Dancing With The Wrong Girl“ je velmi svižná, odsýpavá věc, která vás hodí do potřebné páteční pohody.

„Největší lež, kterou můžeme zažít pochází z našeho vlastního odmítání sebe sama. Někdy dvě chyby můžou způsobit dobré věci,“ vyjadřuje se mnohoznačně vokalista Ricky Warwick.