THE BLACK DAHLIA MURDER: Nová deska je silně protikřesťanská

Dnešním dnem přistává na pulty obchodů zbrusu nová fošna „Nightbringers“ a má to být klasická TBDM věc s protikřesťanským nábojem. Dejte si singl „Kings of the Nightworld“.

„Death metal a noc byly pro mě vždy synonyma,“ říká frontman Trevor Strnad, žádná přízeň s Čechy. „My jsme vládci temných hodin, kterých se křesťané tak bojí. Mnoho archaických myšlenek jako manželství či monogamie pochází z křesťanství, ať už si to lidé připouští nebo ne a za mě tohle death metal vždy rozbíjel. Je muzika těch ‚zlejch hochů‘, protože my jsme nepřátelé křesťanství, jsme nepřátelé všeho, co je hodné a tradiční. Death metal je pro volnomyšlenkáře, ukazuje lidem cestu k vnitřní síle a fungování dle vlastní vůle, místo žití života, jak řekne někdo jiný a strachování se. ‚Kings of the Nightworld‘ je o vedení legie probuzených myslí do bitvy.“

Chlapce potkáme v Praze a v Bratislavě 21. respektive 22. února spolu s CANNIBAL CORPSE.