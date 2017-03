EDGUY nachystali speciální kolekci k 25 letům od založení, předvedou ji na Masters

V únoru 1992 se partička kluků z Německa dala dohromady a z ničeho vybudovala kapelu, která si získala srdce fanoušků po celém světě. K výročí 25 let od založení EDGUY připravili skutečně speciální materiál a zastaví se s ním i ve Vizovicích.

Aby oslavili svou kariéru se svými věrnými, vydávají se EDGUY opět na cesty. Program koncertu bude obsahovat pouze nejlepší věci z 25 et působení na scéně. Novinka nebude jen „Greatest Hits“, ale balíček několika disků bude obsahovat nový materiál, nejlepší nahrávky kariéry a raritní věci, které nikdy nebyly zveřejněny. Na DVD je záznam koncertu z turné k „Hellfire Club“ z roku 2004 a zároveň všechny vydané klipy EDGUY.

„Je úžasné, co se nám za 25 let povedlo. Zejména, když jsme za posledních 20 let neměnili sestavu a nepocházíme z New Yorku, Birminghamu či německé metropole, ale z malého městečka zvaného Fulda. Krok za krok jsme se dostali na pódia po celém světě a nikdy si to vlastně pořádně neuvědomili. Ale teď, když se ohlížím, uvědomuji si, jaké štěstí jsme měli. Nastal čas oslav. Oslavíme čtvrtstoletí naší existence vydáním ‚Monuments‘ a předvedeme je i naživo. Vzhůru k dalších 25 letům!“ říká blaženě Tobias Sammet.